Общество
Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора летФедералПресс 06:39
Помощь будет оказана семьям с доходом в размере двух прожиточных минимумов в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Вопрос о выплате пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет по видеосвязи задала молодая мама из города Серпухов.
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с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочий06:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
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