Общество

Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора летФедералПресс вчера в 06:39

Помощь будет оказана семьям с доходом в размере двух прожиточных минимумов в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Вопрос о выплате пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет по видеосвязи задала молодая мама из города Серпухов.
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Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
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К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Армия и оружие

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
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Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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