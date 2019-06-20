Общество
Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора летФедералПресс вчера в 06:39
Помощь будет оказана семьям с доходом в размере двух прожиточных минимумов в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Вопрос о выплате пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет по видеосвязи задала молодая мама из города Серпухов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочийвчера в 06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом
Коммерсантъвчера в 07:10
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле
Обновлено вчера в 21:16
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты
«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом
В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Гаджеты
Процессор Ryzen 5 3600 сравнялся с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15
В Cinebench R15 процессор набирает 1443 балла, что делает его равным Core i7-9700K, который почти вдвое дороже.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами
Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено вчера в 05:39
Армия и оружие
Силовики обезвредили «террористов» в детском лагере в Томске
Масштабные учения сотрудников томских и новосибирских силовых ведомств прошли в одном из детских лагерей в Томске, в ходе штурма захваченные "заложники" были освобождены, условные террористы – обезврежены, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по Томской области.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого
Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в РФ
В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке
На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Хоккей
Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Авто
В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Минобороны РФ встало на защиту военных памятников
Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27