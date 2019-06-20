Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора летФедералПресс вчера в 06:39

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

Помощь будет оказана семьям с доходом в размере двух прожиточных минимумов в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Вопрос о выплате пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет по видеосвязи задала молодая мама из города Серпухов.

Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора лет

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