Дело не только в нас, поверьте: мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются... Это результат политики применения санкций в том числе с использованием доллара.

Многие страны мира стремятся найти альтернативу долларовым расчетам. Таким образом, американская валюта постепенно теряет позиции не только в России, заявил президент России Владимир Путин. «У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — цитирует Путина RT.

Путин рассказал об уходе доллара от России

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