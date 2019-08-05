Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМДBFM.ru 09:38
Путин подчеркнул, что Россия приступит к разработке таких вооружений, если будет уверена, что США начали производство этих ракет. США 1 февраля 2019 года заявили о начале процесса выхода из ДРСМД. Полугодовой срок, предусмотренный процедурой выхода из указанного договора, истек.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
На Украине завели дело о попытке подкупа с целью «не двигать» Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 08:52
Кино
Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом
Обновлено в 04:09
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Москве арестовали более 100 человек за митинги 27 июля и 3 августа
Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову
В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял из пневматического оружия по жестяным банкам и попал в голову семилетнему ребенку.
Обновлено в 08:48
Происшествия
С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара
В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Политика
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS
Две модели, которые выйдут в свет до конца 2019 года, будут совершенно новыми.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик
Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с выходом США из ДРСМД
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В челябинской «Пятерочке» обрушилась бетонная плита
Обновлено в 10:50
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56