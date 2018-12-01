Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах" во время саммита G20 в Аргентине, передает РИА "Новости". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы Трампа по инциденту в Черном море.
Газета.Ru15:17
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У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.
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