Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Газета.Ru
15:17

Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах" во время саммита G20 в Аргентине, передает РИА "Новости". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы Трампа по инциденту в Черном море.
Газета.Ru15:17
Владимир Путин
У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.
— Владимир ПутинГазета.Ru 15:17

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:35, Ашберн
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