Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»Известия 12:04
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.
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Политика
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Политика
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Политика
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На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
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Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше
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Экономика
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Происшествия
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В Тульской области в результате столкновения загорелись три автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, двое пострадавших.
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В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
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Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
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Бундесбанк допустил возможность рецессии в Германии
По оценкам немецкого ЦБ, спад в крупнейшей экономике еврозоны может продолжиться в течение двух кварталов подряд.
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Обновлено в 11:56
Здоровье
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Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец, предыдущий чеченский лидер Ахмат-Хаджи Кадыров не собирался соглашаться на присоединение республики к России без согласия своего народа.
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