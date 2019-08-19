Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»Известия вчера в 12:04
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.
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Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Обновлено вчера в 16:33
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гомесом
Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серджи Гомесом.
Обновлено в 00:53
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
Заявления президентов России и Франции относительно переговоров о кризисе на Украине полностью поддержал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген 19 августа на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Косачев: размещение испытанных США ракет в Европе или Азии не останется без ответа России
Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а значит, иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Варшава не оценила идею передислокации войск США из Германии
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Rzeczpospolita», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти не поддерживают идею переброски американских войск из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 14:10
Культура
В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада
Российский режиссер Валерий Фокин в свою очередь отметил, что открывающаяся в Японии олимпиада является исключительным событием во всех отношениях.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Югре пропали двое детей, уехавшие на моторной лодке
Обновлено в 01:02
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней подтвержден в Приморье
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»
Обновлено вчера в 20:16
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС превысила срок работы по заводской гарантии
Самые старые аппараты, запущенные в 2007 году, уж на пять лет превысили срок гарантии.
Обновлено в 00:07
Общество
Массовая торговля клонированными котами начинается в Китае
Обновлено в 00:50
Экономика
Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено вчера в 14:38
Транспорт
Схемы и указатели в метро будут обновлены к запуску движения на МЦД
Схемы и указатели в метро будут обновлены к запуску движения на МЦД.
Обновлено в 01:10