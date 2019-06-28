Политика
Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26
Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Автоспорт
Хюлькенберг получит штраф в пять мест на старте Гран-при Австрии
Пилот Рено Нико Хюлькенберг будет оштрафован на Гран-при Австрии из-за замены двигателя внутреннего сгорания, сообщает Autosport.
Обновлено в 05:57
Политика
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Путин заявил, что Россия не будет просить США отменять санкции
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии заявил, что Россия не будет просить Соединённые Штаты отменять санкции.
Обновлено в 04:07
Здоровье
В Краснодарском крае стартует неделя против абортов
Как рассказали в пресс-службе краевого минздрава, подобные акции проходят в Краснодарском крае регулярно с 2008 года.
Обновлено в 03:59
Происшествия
От колонии дали отсрочку на материнство
О пребывании Эльмиры Амирхановой в стане боевиков следствию рассказала и Залина Габибулаева — в апреле 2013 года она была приговорена в Северной Осетии к двум годам лишения свободы за незаконный оборот оружия, а после отсидки перебралась в Сирию.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo
Речь идет о ночном режиме и режим съемки видео Super Slow-mo. Также приложение камеры научилось сканировать QR-коды без Bixby.
Обновлено в 05:42
Музыка
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски
Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Останки нового для науки вида крокодилов, получившего название Isisfordia molnari, были обнаружены в австралийском Новом Южном Уэльсе, где рабочие на опаловом месторождении заметили необычные отложения и вызвали ученых.
Обновлено 26 июня в 04:06
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Брат Дмитрия Марьянова: «Все выпивают, но он не был алкоголиком»
Брат Дмитрия Марьянова опроверг информацию о том, что актер имел алкогольную зависимость.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом
Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Исхудавший Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку
Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке.
Обновлено в 05:00
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Единоборства
Комми нокаутировал Бельтрана и защитил титул IBF в лёгком весе
Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 КО) успешно провёл защиту пояса, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-9-1, 22 КО).
Обновлено в 02:52
Политика
Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру
Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56