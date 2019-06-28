Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26

Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.

Путин рассказал о встрече с Трампом

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