Политика

Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26

Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Владимир Путин оценил встречу с Дональдом Трампом в Осаке

URA.Ru03:49

Путин оценил встречу с Трампом

RT на русском04:19

Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом

Интерфакс03:44

Путин назвал встречу с Трампом хорошей, деловой и прагматичной

Вести.Ru04:13

Путин оценил встречу с Трампом на G20

РБК03:27

Путин оценил встречу с Трампом как деловую и прагматичную

Life.ru03:24

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

Ведомости01:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных

Российский глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указывается полный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол

Касильяс еще не решил, будет ли продолжать карьеру

Испанский вратарь Икер Касильяс еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.
Обновлено в 07:52
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров древнего крокодила

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол

Савиола: «Неймар должен вернуться в „Барселону“»

Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола оценил возможное возвращение форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 08:32
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре

Дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в столичном регионе в ближайший час с сохранением до 10 утра субботы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Политика

Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400

Обновлено вчера в 22:44
Политика

О чем договорились лидеры стран G20

Лидеры стран G20 подтвердили, что необходима свободная, честная и недискриминационная торговля, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после завершения саммита.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе

Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений.
Обновлено в 08:45
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено 27 июня в 15:44
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Культура

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Обновлено вчера в 16:53
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Экономика

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере Черышева

Обновлено в 05:29
Гаджеты

В Шанхае Huawei представила свою новую стратегию «1 + 8 + N»

Под категорией «1» подразумеваются смартфоны, «8» обозначает компьютеры, планшетны и телевизоры, которые должны появится в текущем году, а также носимую электронику и автомобили.
Обновлено в 08:29
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