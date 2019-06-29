Политика
Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26
Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных
Российский глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указывается полный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Касильяс еще не решил, будет ли продолжать карьеру
Испанский вратарь Икер Касильяс еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.
Обновлено в 07:52
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров древнего крокодила
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Кадыров поддержал слова Путина о предателях
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Савиола: «Неймар должен вернуться в „Барселону“»
Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола оценил возможное возвращение форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 08:32
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре
Дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в столичном регионе в ближайший час с сохранением до 10 утра субботы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Политика
Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400
Обновлено вчера в 22:44
Политика
О чем договорились лидеры стран G20
Лидеры стран G20 подтвердили, что необходима свободная, честная и недискриминационная торговля, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после завершения саммита.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе
Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений.
Обновлено в 08:45
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено 27 июня в 15:44
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове
При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Черышева
Обновлено в 05:29
Гаджеты
В Шанхае Huawei представила свою новую стратегию «1 + 8 + N»
Под категорией «1» подразумеваются смартфоны, «8» обозначает компьютеры, планшетны и телевизоры, которые должны появится в текущем году, а также носимую электронику и автомобили.
Обновлено в 08:29