Политика
Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26
Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Армия и оружие
Украинские военные в штатском минируют Донбасс
У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Политика
Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Происшествия
На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди
Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Евгений Тишковец рассказал о погоде в ночь на пятницу
В ночь на пятницу, 28 июня, на столицу выйдет центр североатлантического циклона, вследствие чего показатели барометров упадут до 725 миллиметров ртутного столба.
Обновлено 27 июня в 16:39
Шоу-бизнес
Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo
Речь идет о ночном режиме и режим съемки видео Super Slow-mo. Также приложение камеры научилось сканировать QR-коды без Bixby.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили планирует обвенчаться с гражданской супругой
Сосо Павлиашвили признается, что считает себя счастливым человеком, ведь он на протяжении 20 лет вместе с Ириной, которая не рвется в ЗАГС.
Обновлено в 05:12
Политика
Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным
Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Обновлено в 07:58
Космос
Первый коммерческий полёт космического корабля SpaceX Starship может состояться уже в 2021 году
Концепт ракеты Big Falcon Rocket (BFR), которую потом переименовали в Super Heavy, а её космический корабль — в Starship, нам показали буквально пару лет назад, а первый коммерческий полёт может состояться уже в 2021 году.
Обновлено в 05:25
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.
Обновлено в 07:54
Политика
В США отказались прятать молдавского олигарха Плахотнюка
Американский посол в Молдавии Дерек Хоган заявил, комментируя возможную экстрадицию бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка в республику, что США не намерены помогать ему с укрытием.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Трамп и Си Цзиньпин отказались от пошлин
Обновлено в 02:18
Здоровье
Откуда на локтях и коленях появляются белые участки кожи?
У мужа на локтях и на коленях появились участки белой шелушащейся кожи.
Обновлено в 07:55