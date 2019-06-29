Политика

Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26

Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Владимир Путин оценил встречу с Дональдом Трампом в Осаке

URA.Ru03:49

Путин оценил встречу с Трампом

RT на русском04:19

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

Ведомости01:55

Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом

Интерфакс03:44

Путин оценил встречу с Трампом на G20

РБК03:27

Путин оценил встречу с Трампом как деловую и прагматичную

Life.ru03:24

Путин назвал встречу с Трампом хорошей, деловой и прагматичной

Вести.Ru04:13
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Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Политика

Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Происшествия

На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди

Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Приангарье один человек погиб и 16 пострадали при паводке

Обновлено в 06:45
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Евгений Тишковец рассказал о погоде в ночь на пятницу

В ночь на пятницу, 28 июня, на столицу выйдет центр североатлантического циклона, вследствие чего показатели барометров упадут до 725 миллиметров ртутного столба.
Обновлено 27 июня в 16:39
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Речь идет о ночном режиме и режим съемки видео Super Slow-mo. Также приложение камеры научилось сканировать QR-коды без Bixby.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили планирует обвенчаться с гражданской супругой

Сосо Павлиашвили признается, что считает себя счастливым человеком, ведь он на протяжении 20 лет вместе с Ириной, которая не рвется в ЗАГС.
Обновлено в 05:12
Политика

Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным

Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Обновлено в 05:34
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Обновлено в 07:58
Космос

Первый коммерческий полёт космического корабля SpaceX Starship может состояться уже в 2021 году

Концепт ракеты Big Falcon Rocket (BFR), которую потом переименовали в Super Heavy, а её космический корабль — в Starship, нам показали буквально пару лет назад, а первый коммерческий полёт может состояться уже в 2021 году.
Обновлено в 05:25
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Обновлено в 06:21
Политика

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.
Обновлено в 07:54
Политика

В США отказались прятать молдавского олигарха Плахотнюка

Американский посол в Молдавии Дерек Хоган заявил, комментируя возможную экстрадицию бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка в республику, что США не намерены помогать ему с укрытием.
Обновлено в 06:41
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Трамп и Си Цзиньпин отказались от пошлин

Обновлено в 02:18
Здоровье

Откуда на локтях и коленях появляются белые участки кожи?

У мужа на локтях и на коленях появились участки белой шелушащейся кожи.
Обновлено в 07:55
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Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
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