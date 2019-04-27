Политика

Путин рассказал о возможности расширения проекта «Сахалин-2»Life.ru 00:22

Президент РФ во время выступления на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине заявил, что Россия рассматривает возможность расширения проекта "Сахалин-2".
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Владимир Путин
В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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