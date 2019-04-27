Путин рассказал о возможности расширения проекта «Сахалин-2»Life.ru 00:22

В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.

Президент РФ во время выступления на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине заявил, что Россия рассматривает возможность расширения проекта "Сахалин-2".

Шоу-бизнес Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану Наталья Штурм отметила, что редко победители различных шоу становятся настоящими звёздами.

Происшествия Полиция случайно подстрелила троих детей В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.

Общество Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Происшествия Шестилетний мальчик умер после катания с горки Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".

Шоу-бизнес Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».

Происшествия В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.

Автоспорт Квят показал шестое время на третьей тренировке в Баку Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, показал шестое время на третьих свободных заездах в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Здоровье Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Политика Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.

Наука Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.

Происшествия У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Футбол «Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).

Политика Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Политика Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба» Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.