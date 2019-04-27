Политика
Путин рассказал о возможности расширения проекта «Сахалин-2»Life.ru 00:22
Президент РФ во время выступления на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине заявил, что Россия рассматривает возможность расширения проекта "Сахалин-2".
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В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Наталья Штурм отметила, что редко победители различных шоу становятся настоящими звёздами.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Обновлено в 09:41
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Автоспорт
Квят показал шестое время на третьей тренировке в Баку
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, показал шестое время на третьих свободных заездах в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено в 10:36
Здоровье
Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов
В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Общество
Нагиев предложил сделать «честный финал» «Голоса»
Напомним, Микелла Абрамова победила по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов поклонников.
Обновлено в 10:21
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Медики назвали причины появления артроза у людей после 30 лет
Как правило, артроз начинает одолевать людей после 30 лет, так как с этого возраста в организме человека происходит замедление биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.
Обновлено в 07:32