Политика
Путин рассказал о возможном расширении проекта «Сахалин-2»iReactor 03:01
В прошлом году поставки СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% до почти 27 млрд куб. м. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести этот показатель до 100 млрд куб. м, — рассказал российский лидер. Путин добавил, что на сегодняшний день Россия активно расширяет сети нефте- и газопроводов.
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В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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