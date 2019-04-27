Политика
Путин рассказал о возможной встрече с ЗеленскимПолитРоссия 06:20
Президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности проведения встречи с победившим на украинских выборах главы государства Владимиром Зеленским. О возможном контакте российского лидера с представителем Украины сообщает «РИА Новости».
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Но к сожалению ещё перед выборами господин Зеленский заявил, что не собирается подписывать декрет или указ, как это там на Украине называется, об амнистии. И второе — не согласен предоставить этим территориям особый статус. И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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