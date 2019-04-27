Политика

Путин рассказал о возможной встрече с ЗеленскимПолитРоссия 06:20

Президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности проведения встречи с победившим на украинских выборах главы государства Владимиром Зеленским. О возможном контакте российского лидера с представителем Украины сообщает «РИА Новости».
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Владимир Путин
Но к сожалению ещё перед выборами господин Зеленский заявил, что не собирается подписывать декрет или указ, как это там на Украине называется, об амнистии. И второе — не согласен предоставить этим территориям особый статус. И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений.
— Владимир ПутинRambler News Service 05:11

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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