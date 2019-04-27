Политика

Путин рассказал о возможной встрече с ЗеленскимПолитРоссия 06:20

Президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности проведения встречи с победившим на украинских выборах главы государства Владимиром Зеленским. О возможном контакте российского лидера с представителем Украины сообщает «РИА Новости».
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Владимир Путин
Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не господь бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве.
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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