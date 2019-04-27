Путин рассказал о возможной встрече с ЗеленскимПолитРоссия 06:20

Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не господь бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности проведения встречи с победившим на украинских выборах главы государства Владимиром Зеленским. О возможном контакте российского лидера с представителем Украины сообщает «РИА Новости».

Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

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