Политика
Путин рассказал о возможной встрече с ЗеленскимПолитРоссия 06:20
Президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности проведения встречи с победившим на украинских выборах главы государства Владимиром Зеленским. О возможном контакте российского лидера с представителем Украины сообщает «РИА Новости».
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Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не господь бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве.
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