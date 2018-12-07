Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями
РИА Новости
11:52

Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.
РИА Новости11:52
Владимир Путин
Мы говорим о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, о медведях. Я действительно был в этих местах. Помню, как смотрел: тут медведи, там медведи. Когда они начали с еще одной стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А эти ребята с ними семь месяцев жили.
— Владимир ПутинРоссийский Диалог 12:20

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Путин рассказал о своей встрече с дикими медведями

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Московский Комсомолец12:03

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РИА Новости11:52

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Российская газета12:15
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