Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин рассказал о сроках запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что газ по газопроводу "Турецкий поток" начнет поступать в Турцию до конца 2019 года, сообщает РИА "Новости". Путин подчеркнул, что строительство газопровода идет по графику.
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Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»

Известиявчера в 11:07

Путин заявил, что «Турецкий поток» начнет поставки газа в Турцию до конца года

ФАНвчера в 11:22

Путин назвал срок начала поставок газа по «Турецкому потоку»

РБКвчера в 11:17

Путин пообещал запустить «Турецкий поток» до конца года

BFM.ruвчера в 11:12

Президент РФ назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфаксвчера в 11:48

Газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца года

RT на русскомвчера в 10:58

Путин подтвердил запуск «Турецкого потока» до конца года

Rambler News Serviceвчера в 10:38
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Футбол

Россия потратит шесть миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020

6,3 миллиарда рублей планирует потратить Россия на проведение четырех матчей чемпионата Европы по футболу – 2020, который пройдет в Санкт-Петербурге, соответствующая информация размещена на федеральном портале нормативных правовых актов.
ТагилСити.ру 01:53
Политика

Волкер поставил условие России для возвращения в G7

Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Космос

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании

Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Технологии

Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram

Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет

Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Экономика

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Технологии

Соединить электронные паспорта с симками предложили операторы связи

Российские операторы сотовой связи предложили дополнить электронные паспорта технологией Mobile ID для удаленной идентификации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
7 канал Красноярск 01:01
Хоккей

Широков: Для меня здорово, что «Авангард» играет в Балашихе

Хоккеист отметил, что если бы «Авангард» играл в Омске, все были бы только счастливы, а болельщики смогли бы посещать больше матчей.
Нева Спорт 01:33
Происшествия

На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку

В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета вчера в 13:10
Политика

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Газета.Ru вчера в 03:35
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Армия и оружие

Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам

РИА Новости вчера в 22:07
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек

Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.
РБК 00:42
Здоровье

Онкобольным России приходится покупать незарегистрированные лекарства

Российским пациентам с онкологией иногда приходится покупать лекарства, незарегистрированные в нашей стране.
Medikforum.ru вчера в 23:39
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Финансы

Китай назвал сообщения о запуске собственной криптовалюты «догадками»

Народный банк КНР прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что страна намерена выпустить национальную криптовалюту в ноябре текущего года.
News.ru 01:40
Политика

В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой

Пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний были зарегистрированы на территории США на основании закона Хелмса-Бёртона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции.
ТАСС вчера в 22:29
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
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