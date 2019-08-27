Политика
РЕН ТВПутин рассказал о сроках запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что газ по газопроводу "Турецкий поток" начнет поступать в Турцию до конца 2019 года, сообщает РИА "Новости". Путин подчеркнул, что строительство газопровода идет по графику.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Футбол
Россия потратит шесть миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020
6,3 миллиарда рублей планирует потратить Россия на проведение четырех матчей чемпионата Европы по футболу – 2020, который пройдет в Санкт-Петербурге, соответствующая информация размещена на федеральном портале нормативных правовых актов.
ТагилСити.ру 01:53
Политика
Волкер поставил условие России для возвращения в G7
Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Технологии
Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram
Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Технологии
Соединить электронные паспорта с симками предложили операторы связи
Российские операторы сотовой связи предложили дополнить электронные паспорта технологией Mobile ID для удаленной идентификации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
7 канал Красноярск 01:01
Хоккей
Широков: Для меня здорово, что «Авангард» играет в Балашихе
Хоккеист отметил, что если бы «Авангард» играл в Омске, все были бы только счастливы, а болельщики смогли бы посещать больше матчей.
Нева Спорт 01:33
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета вчера в 13:10
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Армия и оружие
Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам
РИА Новости вчера в 22:07
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек
Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.
РБК 00:42
Здоровье
Онкобольным России приходится покупать незарегистрированные лекарства
Российским пациентам с онкологией иногда приходится покупать лекарства, незарегистрированные в нашей стране.
Medikforum.ru вчера в 23:39
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Финансы
Китай назвал сообщения о запуске собственной криптовалюты «догадками»
Народный банк КНР прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что страна намерена выпустить национальную криптовалюту в ноябре текущего года.
News.ru 01:40
Политика
В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой
Пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний были зарегистрированы на территории США на основании закона Хелмса-Бёртона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции.
ТАСС вчера в 22:29
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40