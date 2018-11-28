Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики. По словам президента, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.

Путин рассказал о ситуации в экономике

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Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.

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