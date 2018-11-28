Политика
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики. По словам президента, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.
Газета.Ru06:16
Оценить
25 человек отреагировали
Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Политика
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,59% голосов
Обновлено в 18:49
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию в сирийском Манбидже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время G20 в Аргентине планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Манбидже.
Обновлено в 19:16
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3
Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 18:53
Политика
В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков
Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.
Обновлено в 17:25
Политика
Захарова не исключила, что Запад планировал провокацию в Черном море
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 16:24
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 18:11
Политика
Глава ВТБ пришел на прием инвестиционного форума в костюме джедая
Обновлено в 19:11
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 18:47
Политика
Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики
Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама.
Обновлено в 14:30
Политика
Песков не считает двойное гражданство Брилёва «поводом для обвинений»
Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для критики, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 17:38
Политика
Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море
«По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов», — пишет украинский министр.
Обновлено в 19:11
Политика
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти.
Обновлено в 16:34
Политика
Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии дело Хашукджи
Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на саммите G20 убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 10:46
Политика
Bloomberg узнал о возможном досудебном урегулировании дела Бутиной
Защита россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации, может достигнуть с прокуратурой соглашения о досудебном урегулировании дела, передает Bloomberg со ссылкой на ходатайство, поданное в федеральный суд Вашингтона.
Обновлено в 18:51