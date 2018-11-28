Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики. По словам президента, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.

Путин рассказал о ситуации в экономике

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