Политика
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики. По словам президента, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.
Газета.Ru06:16
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика
Путин: нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» прокомментировал ситуацию с дедолларизацией российской экономики.
Обновлено в 06:41
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за конфликта в Керченском проливе
Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом в Керченском проливе вызвало российского посла Александра Петрова.
Обновлено в 06:41
Политика
Константинополь распустил экзархат русских приходов в Западной Европе
Западноевропейский экзархат русских приходов распускается по решению Константинопольского патриархата, принятому на заседании Синода в Стамбуле.
Обновлено в 06:29
Политика
Медведев потребовал не затягивать со сроками строительства ледоколов
"Имеется общая позиция о необходимости активного строительства всех типов ледоколов и, конечно, обеспечение их финансирования", - сказал Медведев.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении в стране военного положения.
Обновлено в 06:39
Политика
Опрос о лучшей дате для Единого дня голосования пройдет в РФ
Центризбирком проведет опросы общественного мнения, которые помогут выявить оптимальную дату для проведения Единого дня голосования.
Обновлено в 06:29
Политика
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году
Многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 пройдет все необходимые испытания в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Политика
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана, считает, что залог стабилизации там заключается в наращивании боеспособности ВС страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:30
Политика
Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Керчи арестовали сотрудника СБУ, задержанного на корабле ВМС Украины
Один из двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые, по данным ЦОС ФСБ, координировали действия кораблей украинских ВМС в Керченском проливе, был арестован накануне Керченским горсудом, избрание меры пресечения второму пройдет сегодня в Симферополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах полуострова.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили над Керченским проливом
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.
Обновлено в 06:37
Политика
В здание «Нафтогаза Украины» не пустили проверяющих Счётной палаты
Чиновник отметил, что проверка была запланирована заранее, визит аудиторов согласован с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, но проверяющих не пустили в компанию.
Обновлено в 06:18