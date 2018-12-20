Экономика
Путин рассказал о доходах россиян в 2018 году
Путин рассказал о доходах россиян в 2018 годуФАН04:14
Рост заработных плат в России по итогам 2018 года ожидается на уровне 7%. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции.
ФАН04:14
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После длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то, по последним данным, он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
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