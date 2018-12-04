Экономика

Путин рассказал о росте зарплат и пенсий и снижении безработицы
Солидарность
04:16

Если в 2017 году средняя страховая пенсия была 13766 рублей, то к концу 2018 года она составила 14163, растет и продолжительность жизни россиян. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в первую очередь, ждут обсуждения международных, экономических и региональных вопросов.
Солидарность04:16
Владимир Путин
После длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то, по последним данным, он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы.
— Владимир ПутинРИА Новости 04:12

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