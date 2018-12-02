Российский президент Владимир Путин рассказал о росте товарооборота, который осуществляется между Аргентиной и Россией. По его словам, к концу нынешнего года он составит один миллиард долларов. Глава государства подчеркнул, что за первые десять месяцев 2018 года товарооборот увеличился на 26%.

Путин рассказал о росте товарооборота между Аргентиной и Россией

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