Экономика
Путин попросил россиян не сердиться из-за зарплатLenta.ru 05:44
Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, теперь они начали восстанавливаться. Об этом во время прямой линии объявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет ТАСС. Путин указал, что зарплаты в стране растут.
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Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.
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