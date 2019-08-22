Политика
Путин рассказал о рисках в угольной отраслиГазета.Ru вчера в 07:38
Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
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«Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы и определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков», — приводит агентство РИА «Новости» слова выступления президента на встрече с главами угледобывающих регионов России.Телеканал 360°вчера в 07:57
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Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Обновлено 21 августа в 20:40
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Первый свадебный замок с Крымского моста срезали
Остановки на мосту через Керченский пролив запрещены.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Технологии
Новосибирский зоопарк обновил мобильное приложение
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:16
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
США назвали условие возвращения России в G8
Представители американской администрации заявили, что в возвращении России за стол переговоров в формате G8 должна быть в первую очередь заинтересована сама Москва.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено вчера в 06:25
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты
В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G
По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в России признаны Infiniti и УАЗ
Обновлено вчера в 09:00
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено 21 августа в 10:22
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Общество
Облачная погода без осадков ожидается в пятницу в Московском регионе
Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29