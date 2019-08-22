Экономика

Путин рассказал о рисках в угольной отраслиГазета.Ru 07:38

Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
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