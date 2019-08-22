Экономика
Путин рассказал о рисках в угольной отраслиГазета.Ru 07:38
Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Исследователи рассказали о повреждениях «Титаника»
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника". Об этом сообщается на сайте Atlantic Productions.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матче
МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
Обновлено в 07:18
Энергетика
Польша захотела сократить расходы на российский газ за счет СПГ из США
В следующем году PGNIG хочет получить не менее 39 танкеров СПГ, чтобы не покупать «больше российского газа, чем это обязательно» согласно условиям контракта.
Обновлено в 08:27
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Кино
Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 08:39
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321
СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолёта Airbus А321 в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
Обновлено в 08:38
Футбол
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 с лишним тысяч мест
Обновлено в 08:33
Общество
Ночь на 22 августа в Москве стала самой теплой за месяц
Ночь на 22 августа стала самой теплой за этот месяц, сообщается на портале «Метеоновости».
Обновлено в 05:44
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Президент Бразилии обвинил НПО в лесных пожарах
Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду, 21 августа, обвинил неправительственные организации в поджогах лесов Амазонии.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
По его данным, руководство выпустило приказ, где говорится о сокращениях из-за экономической ситуации.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:23
Технологии
«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G
«Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 08:15
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37