с чего всё началось

Российский лидер встретился с главами угледобывающих регионов страны Президент России Владимир Путин считает, что растущая зависимость угольной отрасли от внешних рынков создает определенные риски из-за их волатильности.

Происшествия Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Происшествия ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Наука Waymo поделилась с учеными собранными автопилотом данными Компания Waymo (подразделение холдинга Alphabet), один из ведущих разработчиков алгоритмов автомобильного автопилота, разместила собственный масштабный датасет в открытом доступе.

Армия и оружие Появились сообщения о получении США танка Т-90 США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.

Кино Кредиторы «Вия» добрались до Китая К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.

Происшествия Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД «На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сообщил собеседник агентства.

Армия и оружие Китай призвал США не размещать ракеты в Тихоокеанском регионе «Китай категорически возражает против попыток США разместить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и надеется, что Соединенные Штаты смогут продемонстрировать сдержанность и благоразумие в этой связи», — заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Политика Вашингтон назвал условие возвращения России в G8 Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

Общество Роскачество проверило электрочайники на безопасность Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.

Происшествия В Петербурге локализовали пожар на складе свечей Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.

Авто Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.

Политика Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Наука Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.

Футбол Кейлор Навас может перейти в ПСЖ Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.

Политика Немецкий депутат отметил неизмеримые жертвы народа СССР ради победы над нацизмом Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.

Хоккей «Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана «Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».