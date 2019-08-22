Экономика
Путин рассказал о рисках российской угольной отраслиАргументы и Факты 09:09
Российский лидер встретился с главами угледобывающих регионов страны Президент России Владимир Путин считает, что растущая зависимость угольной отрасли от внешних рынков создает определенные риски из-за их волатильности.
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«Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы и определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков», — приводит агентство РИА «Новости» слова выступления президента на встрече с главами угледобывающих регионов России.Телеканал 360°07:57
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