Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефтьТАСС 09:27
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено в 20:57
Политика
Премьер-министр Швеции процитировал Пушкина, говоря о России
Премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе Международного арктического форума шутливо высказался об истории отношений с Россией.
Обновлено в 10:03
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД
Обновлено в 16:22
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй
Обновлено в 14:54
Происшествия
Грабители украли из самолета несколько миллионов евро
Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Кокорин и Мамаев не признали в суде вину в хулиганстве
Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявили во вторник в суде о своей непричастности к хулиганству и отсутствии в их действиях предварительного сговора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено в 16:02
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта
Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Игры
Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году
Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Общество
Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть
Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено в 22:32
Футбол
Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Фиорентина» подтвердила отставку Пиоли
«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено в 10:45