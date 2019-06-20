Политика

Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупцииВзгляд.ру 07:17

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин заявил о сокращении коррупции в стране

Российская газета07:49

Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией

Комсомольская правда07:12

Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией

RT на русском07:32

Путин заявил, что борьба с коррупцией будет вестись гласно

ТАСС07:30

Путин заявил, что чувствует личную ответственность за коррупцию

Коммерсантъ07:24

Путин рассказал о чувстве ответственности за коррупцию

Lenta.ru07:22

«Когда узнаешь о миллиардах, нет слов». Путин — о коррупции и деле Захарченко

Телеканал 360°07:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Авто

Назвали четыре достойных внедорожника с пробегом за 900 тыс. рублей

Обновлено в 07:26
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:15
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Политика

Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте

Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании

Кутчер и Кунис решили это «подтвердить». Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Технологии

Renault, Nissan и Waymo вместе запустят беспилотные сервисы

Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин высказался о деле Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Экономика

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас.
Обновлено в 06:12
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Электронная сигарета покалечила подростку челюсть

17-летний житель американского штата Невада Остин Адамс повредил челюсть и лишился нескольких зубов после того, как у него прямо во рту произошел разрыв электронной сигареты.
Обновлено в 06:18
Общество

Кержаков задолжал Милане Тюльпановой по алиментам 600 тысяч рублей

Обновлено в 07:05
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Космос

Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Политика

Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Кино

Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»

По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным

Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Авто

В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»

Обновлено в 07:42
Происшествия

Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован

Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное