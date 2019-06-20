Политика
Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупцииВзгляд.ру 07:17
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
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Политика
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
Обновлено в 08:15
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Политика
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании
Кутчер и Кунис решили это «подтвердить». Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Технологии
Renault, Nissan и Waymo вместе запустят беспилотные сервисы
Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин высказался о деле Ивана Голунова
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Экономика
Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному
В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Электронная сигарета покалечила подростку челюсть
17-летний житель американского штата Невада Остин Адамс повредил челюсть и лишился нескольких зубов после того, как у него прямо во рту произошел разрыв электронной сигареты.
Обновлено в 06:18
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Кино
Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»
По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным
Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Авто
В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»
Обновлено в 07:42
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован
Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать
На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49