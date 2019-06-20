Политика

Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупцииВзгляд.ру 07:17

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
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Путин заявил о сокращении коррупции в стране

Российская газета07:49

«Когда узнаешь о миллиардах, нет слов». Путин — о коррупции и деле Захарченко

Телеканал 360°07:38

Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией

Комсомольская правда07:12

Путин заявил, что борьба с коррупцией будет вестись гласно

ТАСС07:30

Путин заявил, что чувствует личную ответственность за коррупцию

Коммерсантъ07:24

Путин рассказал о чувстве ответственности за коррупцию

Lenta.ru07:22

Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией

RT на русском07:32
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Экономика

Первый зампред правления Сбербанка продал свою долю в уставном капитале банка

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис снизил свою долю в уставном капитале банка с 0,0013% до 0%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 13:03
Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Экономика

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал, что его бабушка умерла на фоне стресса из-за последних событий

Сын продюсера Бари Алибасова подтвердил информацию о смерти своей бабушки. По его словам, она скончалась в возрасте 80-ти лет.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 12:40
Футбол

ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара

Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Украинская церковь опять раскололась и отменила Томос

Православную церковь Украины расколол почетный патриарх ПЦУ, получившая Томос от Константинопольского Вселенского патриархата на создание поместной церкви, и сделавшая Филарета почетным патриархом, попыталась помешать раскольникам провести свой собор.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Кино

Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье в свой новый фильм.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США

Обновлено в 00:03
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Авто

Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу

В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Новая разработка Vivo зарядит смартфон за 13 минут

Обновлено в 05:28
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Политика

Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
Обновлено в 09:43
Спорт

Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии

Обновлено в 11:09
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Правящая партия Польши захотела национализировать иностранные СМИ

Правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила о желании национализировать («реполонизировать») иностранные средства массовой информации.
Обновлено в 11:50
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 10:05
Транспорт

В Петербурге появилась первая разметка в виде «вафельницы»

На пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели в Санкт-Петербурге в ночь на четверг нанесли первую в городе разметку в виде «вафельницы».
Обновлено в 11:52
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

За взятку от строителей «Крестов-2» осужден бывший замдиректора ФСИН

Бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным в получении взятки в 44 млн 100 тыс. рублей в ходе строительства следственного изолятора «Кресты-2».
Обновлено в 10:46
Политика

Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.
Обновлено в 04:10
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
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