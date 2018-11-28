Политика
Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
РИА Новости07:05
Оценить
25 человек отреагировали
Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Политика
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,59% голосов
Обновлено в 20:48
Политика
Эрдоган намерен встретиться с Трампом на полях G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20, сообщает агентство Anadolu.
Обновлено в 19:55
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3
Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 20:36
Политика
В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинцев
Обновлено в 20:33
Политика
Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее
Обновлено в 20:35
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 20:41
Политика
Трамп пригрозил рассекретить документы с компроматом на демократов
Президент США Дональд Трамп пригрозил демократам, что рассекретит документы, способные причинить его политическим оппонентам непоправимый ущерб, если они решат начать расследования в конгрессе в отношении американского лидера.
Обновлено в 20:32
Политика
Путин назвал вопрос роста пенсий россиян решенным
"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 20:21
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом "Вестям" сообщили в монастыре.
Обновлено в 18:11
Политика
Глава ВТБ пришел на прием инвестиционного форума в костюме джедая
Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев посетили прием участников инвестиционного форума "Россия зовет!" в костюме персонажей из вселенной "Звездных войн".
Обновлено в 20:29
Политика
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти.
Обновлено в 20:14
Политика
Песков не считает двойное гражданство Брилёва «поводом для обвинений»
Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для критики, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Политика
Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море
«По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов», — пишет украинский министр.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают на кораблях и подлодках
Гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» будут испытаны на кораблях и подлодках России в 2019 году.
Обновлено в 20:24