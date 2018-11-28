Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.

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