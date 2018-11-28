Политика
Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
РИА Новости07:05
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Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.
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Политика
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря
Обновлено в 11:07
Политика
В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения еще девяти украинским морякам, которые были задержаны 25 ноября в районе Керченского пролива на двух артиллерийских катерах и буксире за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 11:07
Политика
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной украинскими властями.
Обновлено в 10:31
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 10:44
Политика
Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Обновлено в 11:09
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 11:08
Политика
Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов
Обновлено в 11:03
Политика
Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 10:59
Политика
В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Обновлено в 10:59
Политика
Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что у него в планах нет намерений продлевать режим военного положения, введенный в 10 регионах страны после ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 11:10
Политика
Кремль ответил на слова Михалкова об избирательности докладов Путину
Владимир Путин получает информацию от множества источников и видит «всю полноту» картины происходящего, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:28
Политика
США внесли двух иранцев в списки киберсанкций
США внесли двух граждан Ирана в списки киберсанкций, сообщило министерство финансов США.
Обновлено в 11:09
Политика
Лавров надеется на подвижки в урегулировании в Сирии после встречи в Астане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что результатом встречи в Астане по Сирии будут дополнительные основания для продвижения в политическом процессе САР.
Обновлено в 10:40