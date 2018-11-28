Политика
Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
РИА Новости07:05
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Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых.
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Политика
Путин пообещал рост пенсий в России
Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране будут расти.
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В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ
Накануне городской суд Керчи вынес решение об аресте на два месяца троих украинских моряков, получивших ранения в результате провокации, организованной командованием Военно-морских сил Украины в Керченском проливе.
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Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
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Обновлено в 07:54
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
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Обновлено в 09:02
Политика
Путин призвал наладить механизм взаимодействия центра и регионов
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Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко подписал закон о введении военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
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Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:28
Политика
Хинштейн подал в суд на Жириновского из-за оскорблений
Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн подал в Тверской районный суд иск в отношении главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 09:06
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Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов
Обновлено в 08:31
Политика
Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа
Вертикаль исполнения майского указа разделена на три уровня, заявил Силуанов: первый уровень — это национальные цели и национальные проекты; второй уровень — это региональные программы по исполнению этих нацпроектов; третий уровень — конкретные мероприятия, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне для реализации задач, поставленных в указе.
Обновлено в 09:09
Политика
В Кремле в декабре обсудят перенос единого дня голосования
Заседание рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства пройдет 21 декабря.
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Политика
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана, считает, что залог стабилизации там заключается в наращивании боеспособности ВС страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.
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