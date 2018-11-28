Политика
Путин рассказал о развитии российской экономики
Путин рассказал о развитии российской экономикиКапитал страны09:50
В рамках проведения ежегодного инвестиционного форума, президент России – Владимир Путин рассказал о том, как будет развиваться экономика России, сообщают РИА новости.
Капитал страны09:50
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Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.
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Политика
Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии
Обновлено в 12:45
Политика
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:17
Политика
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Обновлено в 12:11
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян
Президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут расти.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Минобороны: ИГ готовит в Сирии химическую атаку
Боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) готовят в Сирии химическую атаку против курдских сил, чтобы спровоцировать удар США по сирийским войскам.
Обновлено в 12:44
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 12:27
Политика
Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 12:45
Политика
Лавров назвал инцидент в Черном море провокацией с расчетом на скандал
Изъятые при обыске судов ВМС Украины после инцидента в Черном море документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:46
Политика
Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:44
Политика
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией
Обновлено в 12:05
Политика
На встрече по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию и Идлиб
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что участники переговоров по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию, ситуацию в Идлибе, а также проблему беженцев и борьбу с терроризмом.
Обновлено в 12:18
Политика
Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы
Обновлено в 12:39
Политика
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:39
Политика
Порошенко подписал закон о введении военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 11:21