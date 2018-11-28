Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно - именно кратно - нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.

В рамках проведения ежегодного инвестиционного форума, президент России – Владимир Путин рассказал о том, как будет развиваться экономика России, сообщают РИА новости.

Политика Политика Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

Политика Политика Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

Политика Политика Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян Президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут расти.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: ИГ готовит в Сирии химическую атаку Боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) готовят в Сирии химическую атаку против курдских сил, чтобы спровоцировать удар США по сирийским войскам.

Политика Политика Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.

Политика Политика Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Политика Политика Лавров назвал инцидент в Черном море провокацией с расчетом на скандал Изъятые при обыске судов ВМС Украины после инцидента в Черном море документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Политика Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".

Политика Политика Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией

Политика Политика На встрече по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию и Идлиб Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что участники переговоров по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию, ситуацию в Идлибе, а также проблему беженцев и борьбу с терроризмом.

Политика Политика Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы

Политика Политика Путин подписал закон о введении электронного военного билета Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.