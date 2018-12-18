Армия и оружие
Путин рассказал о развитии нового российского оружия
Путин рассказал о развитии нового российского оружияNews.ru06:25
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет. Новое оборудование способно обеспечить надёжную защиту страны на многие годы.
News.ru06:25
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Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.
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