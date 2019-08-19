Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.

Угрозы повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет, повышения радиоактивного фона не существует, заявил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал о радиационном фоне в Северодвинске после взрыва

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Политика Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Финансы ЦБ Китая вновь понизил курс юаня до минимальных за 11 лет значений Народный банк Китая (Центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 89 базисных пунктов, до 7,0454 юаня за доллар.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Экономика «Роснефти» замораживают Арктику Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Футбол Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.

Путешествия Названы самые популярные среди путешественников приметы Специалисты сервиса Ozon.travel выяснили, какие приметы больше всего распространены среди путешествующих россиян.

Здоровье Американка узнала о беременности тройней во время родов Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Шоу-бизнес Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений Актер Дуэйн "Скала" Джонсон сыграл свадьбу с матерью своих дочерей Лорен Хашиан после 12 лет отношений.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.