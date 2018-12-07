Мы говорим о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, о медведях. Я действительно был в этих местах. Помню, как смотрел: тут медведи, там медведи. Когда они начали с еще одной стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А эти ребята с ними семь месяцев жили.