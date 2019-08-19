Политика
Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под СеверодвинскомМосковский Комсомолец 12:26
Взрыв произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа во время испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли пяти сотрудников Росатома. Позднее Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.
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Политика
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Обновлено в 08:20
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Политика
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