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Взрыв произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа во время испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли пяти сотрудников Росатома. Позднее Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

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