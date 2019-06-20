Политика

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧСРоссийская газета 05:49

Владимир Путин заявил, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей. Он также добавил, что на следующий год будет выделено еще 8 млрд рублей. "В МЧС действительно сложилась ситуация не самая лучшая", - признал президент РФ, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".
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Калининградского пожарного, пожаловавшегося Путину на зарплату, похвалили

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Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

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Путин пообещал повысить зарплаты пожарным

Известия07:01

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

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Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС

Life.ru05:23

Калининградские власти взяли на контроль жалобу пожарного на низкую зарплату

ТАСС11:44
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
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Политика

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Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
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Политика

В Грузии оппозиция начала штурм парламента

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В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

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Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
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Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
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Армия и оружие

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Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27
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Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
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Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
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Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах

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