Политика
Путин рассказал о повышении зарплат в МЧСРоссийская газета 05:49
Владимир Путин заявил, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей. Он также добавил, что на следующий год будет выделено еще 8 млрд рублей. "В МЧС действительно сложилась ситуация не самая лучшая", - признал президент РФ, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Здоровье
В Волгоградской области Роспотребнадзор выявил опасные пляжи
В результате тщательных разносторонних исследований выяснилось, что опасными оказались один пляж в Дубовке и один в Палласовке, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Обновлено в 11:30
Экономика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Общество
В «Сибавтобане» введено наблюдение
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан».
Обновлено в 17:00
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика
Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром
Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено в 14:56
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Футбол
Ерохин: чемпионство — это было круто, память на всю жизнь
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о впечатлениях от завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом
Утром в четверг, 20 июня, в центре города Гориция на севере Италии после взрыва обрушился двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 03:05
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Транспорт
Почему сельские маршрутчики стали головной болью для мэрии Воронежа
Оказалось, что правы и сельские перевозчики, и мэрия.
Обновлено в 15:01
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Трамп может «ввязаться» в войну с Ираном, считают в сенате США
Сенатор США Чак Шумер боится, что американский лидер Дональд Трамп может начать воевать с Ираном, передает Reuters.
Обновлено в 17:29