Путин рассказал о повышении зарплат в МЧСРоссийская газета 05:49

Владимир Путин заявил, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей. Он также добавил, что на следующий год будет выделено еще 8 млрд рублей. "В МЧС действительно сложилась ситуация не самая лучшая", - признал президент РФ, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС

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