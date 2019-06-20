Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноSputnik Кыргызстан 11:39
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно. Во время эфира главу государства спросили, бывает ли ему стыдно и за что. Он назвал вопрос "нешуточным", отметив, что говорить об этом перед многомиллионной аудиторией ему непросто, как и любому человеку.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
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