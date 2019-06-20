Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноSputnik Кыргызстан 11:39

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно. Во время эфира главу государства спросили, бывает ли ему стыдно и за что. Он назвал вопрос "нешуточным", отметив, что говорить об этом перед многомиллионной аудиторией ему непросто, как и любому человеку.
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Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно

Комсомольская правда11:01

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведомости09:30

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно

ТАСС10:20

Операция «найти записку»: В Сети пытаются разыскать бабушку, которая довела Путина до слез

Царьград10:55

Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно

РИА Новости09:46

Путин прослезился в ходе прямой линии

Lenta.ru09:20

Путин рассказал о своем стыдном поступке

РБК10:31
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За что Путину стало стыдно

Вести.UZ09:24
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Политика

Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента

Обновлено в 14:18
Политика

Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

В iOS 13 обнаружена опция для слежки за чужими iPhone

В современной iOS 13 обнаружена опция, позволяющая осуществлять слежку за чужими iPhone.
Обновлено в 13:06
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Хоккей

Овечкин получит почти миллионную пенсию

Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Обновлено в 09:33
Музыка

На Youtube опубликована неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 15:14
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Происшествия

СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Автоспорт

Квят исполнил на гитаре песни Pink Floyd и The Animals

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят продемонстрировал свои навыки игры на гитаре.
Обновлено в 15:40
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Транспорт

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика

Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером

Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Авто

Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power

Обновлено в 10:05
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество

В Москве нашли значок дворника конца XIX века

Обновлено в 06:59
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
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