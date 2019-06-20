Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноSputnik Кыргызстан 11:39
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно. Во время эфира главу государства спросили, бывает ли ему стыдно и за что. Он назвал вопрос "нешуточным", отметив, что говорить об этом перед многомиллионной аудиторией ему непросто, как и любому человеку.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Общество
В Сахалинской области посчитают, сколько людей нуждаются в переселении
В начале совещания Андрей Хапочкин пояснил, что к нему поступают обращения от жителей Охи с просьбой о восстановлении существовавшей в 2013 году программы переселения пенсионеров Охинского района на юг острова (село Троицкое) и он хочет разобраться, возможно ли эту программу восстановить.
Обновлено в 18:01
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В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных
В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».
Обновлено в 20:39
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено в 16:22
Космос
Исследователь объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу
Уфологи забили тревогу: возвращается планета Нибиру, и 2 июля, в день солнечного затмения, космический флот планеты «расстреляет» светило, которое озаряет нашу жизнь.
Обновлено в 10:40
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
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Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Политика
Началась «прямая линия» с Путиным
В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:10
Политика
Новоизбранного мэра Риги отправили в отставку
Депутаты Рижской думы сегодня, 20 июня, выразили вотум недоверия мэру Дайнису Турлайсу.
Обновлено в 14:38
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский назвал законы Украины «трешем»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отдельные законы Украины устарели. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Китайский производитель техники Vivo выпустил одно из самых мощных зарядных устройств для смартфонов в мире.
Обновлено в 14:16
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Космос
Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС
Обновлено в 18:34
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
18-летняя Яна Шевцова рассекретила своего 3-летнего сына
18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
Обновлено в 11:09
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Космос
«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома
Обновлено в 08:55
Кино
«Историю игрушек» назвали лучшим фильмом года
Обновлено в 08:40