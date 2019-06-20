Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноSputnik Кыргызстан 11:39

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно. Во время эфира главу государства спросили, бывает ли ему стыдно и за что. Он назвал вопрос "нешуточным", отметив, что говорить об этом перед многомиллионной аудиторией ему непросто, как и любому человеку.

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Общество В Сахалинской области посчитают, сколько людей нуждаются в переселении В начале совещания Андрей Хапочкин пояснил, что к нему поступают обращения от жителей Охи с просьбой о восстановлении существовавшей в 2013 году программы переселения пенсионеров Охинского района на юг острова (село Троицкое) и он хочет разобраться, возможно ли эту программу восстановить.

Здоровье В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».

Футбол «ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.

Космос Исследователь объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу Уфологи забили тревогу: возвращается планета Нибиру, и 2 июля, в день солнечного затмения, космический флот планеты «расстреляет» светило, которое озаряет нашу жизнь.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Шоу-бизнес Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Общество СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.

Политика ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Политика Началась «прямая линия» с Путиным В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Новоизбранного мэра Риги отправили в отставку Депутаты Рижской думы сегодня, 20 июня, выразили вотум недоверия мэру Дайнису Турлайсу.

Политика Зеленский назвал законы Украины «трешем» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отдельные законы Украины устарели. Об этом сообщает "Украинская правда".

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Футбол Боккетти может перейти в «Ростов» Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

Гаджеты Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут Китайский производитель техники Vivo выпустил одно из самых мощных зарядных устройств для смартфонов в мире.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.