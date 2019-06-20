Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноВедомости 09:30
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что. Этот вопрос задали ведущие в самом конце. В качестве ответа президент рассказал историю о том, как посещал один из регионов и к нему подошла пожилая женщина и передала записку с просьбой.
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Она мне что-то невнятное сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно ее посмотрю. Забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда это не забуду. Мне и сейчас стыдно.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
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Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
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В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
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Футбол
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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Политика
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Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Авто
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Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
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ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Авто
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Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Экономика
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Акции «Яндекса» на торгах Московской биржи выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об успехах компании.
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Обновлено в 08:16
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 09:03
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
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Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Политика
Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном
Председатель КНР Си Цзиньпин выехал в Пьхеньян с официальным визитом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
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Бедная девушка с «Прямой линии» оказалась богатой чиновницей
Девушка, которая сегодня на Прямой линии жаловалась на очень маленькие детские пособия, оказалась чиновницей администрации города Серпухов под Москвой, и совсем не бедной.
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Павел Лунгин снимет сказку «Василиса»
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Политика
75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным»
Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Обновлено в 03:43
Экономика
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Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
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Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
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Александр Буйнов трогательно поздравил супругу с днем рождения
На странице в Instagram Александр Буйнов трогательно поздравил избранницу с днем рождения, опубликовав соответствующий кадр, на котором она выглядит задумчивой и очень красивой.
Обновлено в 07:53