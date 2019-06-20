Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноВедомости 09:30

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что. Этот вопрос задали ведущие в самом конце.

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

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