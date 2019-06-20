Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноВедомости 09:30

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что. Этот вопрос задали ведущие в самом конце.
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Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно

Комсомольская правда11:01

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведомости09:30

Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно

РИА Новости09:46

Путин рассказал, за что ему стыдно

НТВ09:32

Путин прослезился в ходе прямой линии

Lenta.ru09:20

Операция «найти записку»: В Сети пытаются найти бабушку, которая довела Путина до слез

Царьград10:55

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно

ТАСС10:20
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За что Путину стало стыдно

Вести.UZ09:24
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Путин сравнил потери России и Запада из-за санкций

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СМИ сообщили о переходе футболиста сборной Голландии в «Краснодар»

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Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время.
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Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
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Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
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Политика

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Видеохостинг Youtube обновит старые музыкальные клипы

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Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
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Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Музыка

Опубликовано видео с ранее не изданной версией песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 10:41
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
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Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
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Авто

Renault, Nissan и Waymo вместе запустят беспилотные сервисы

Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено в 06:26
Финансы

Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

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Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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Предварительно, малолетний был дома со своими родителями, в процессе игры на подоконнике выпал из окна с высоты пятого этажа, получив смертельные травмы.
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Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Филарет восстановил Киевский патриархат

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Экономика

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BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
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Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
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Путин ответил на вопросы россиян

В 17-й раз Владимир Путин отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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