Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдноТАСС 10:20
Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно. Президент назвал вопрос об этом нешуточным и отметил, что говорить о таком на многомиллионную аудиторию не так просто.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 18:02, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено в 11:03
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Общество
Детские сады Москвы начнут принимать детей от 2 лет 4 месяцев с июля
Детские сады в большинстве районов столицы начнут принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступит в силу 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 15:06
Наука
Ученые впервые в истории записали пение японских китов
Впервые в истории наблюдений за японскими китами ученым удалось записать их пение.
Обновлено в 11:17
Спорт
Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу
На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
Кино
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
Обновлено в 16:37
Космос
В Кировской области заметили серебристые облака
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 17:47
Политика
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что лидер Демократической партии республики Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Игры
Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
Политика
Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником
Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках
В Москве суд приговорил сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:42
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Наука
Прорыв будет там, где больше дозволено: зачем Китаю сомнительные эксперименты с геномом человека
В 2018 году Хэ объявил, что внес мутацию в геном двух девочек-близняшек на эмбриональной стадии, якобы защитив их от ВИЧ.
Обновлено 18 июня в 00:22
Экономика
Kayhan (Иран): доллар уходит на задворки мировой торговли (Kayhan)
Об утрате долларом доминирующей роли в международной торговле заявил в недавнем интервью информагентству «Тасним» бывший генеральный директор Центробанка Исламской Республики Иран.
Обновлено в 17:24
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36