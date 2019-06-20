Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдноТАСС 10:20

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно. Президент назвал вопрос об этом нешуточным и отметил, что говорить о таком на многомиллионную аудиторию не так просто.

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно

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