Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдноSputnik Кыргызстан 11:39
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно. Во время эфира главу государства спросили, бывает ли ему стыдно и за что. Он назвал вопрос "нешуточным", отметив, что говорить об этом перед многомиллионной аудиторией ему непросто, как и любому человеку.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика
Путин назвал условия сосуществования России и США
Россия и США смогут прийти к согласию только путем диалога и консенсуса, заявил президент РФ Владимир Путин, исключив силовой вариант развития событий.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Футбол
Александр Жуков: «Глушакову тяжело будет сохранить уровень игры после ухода из „Спартака“»
Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал уход из «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 11:19
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Космос
Через неавторизованный Raspberry Pi хакеры просочились в системы NASA JPL
Andrei Stanescu / Getty Images Сотрудники OIG провели проверку мер по обеспечению безопасности сети исследовательского центра после хакерского взлома в апреле 2018 года, когда злоумышленники проникли в компьютерную систему через компьютер Raspberry Pi, который не был авторизован для подключения к сети JPL.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Экономика
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский подписал первый закон
Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено 18 июня в 15:20
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.
Обновлено в 08:29
Экономика
Первый зампред правления Сбербанка продал свою долю в уставном капитале банка
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис снизил свою долю в уставном капитале банка с 0,0013% до 0%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 13:03
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Авто
Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу
В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
Обновлено в 02:47
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16