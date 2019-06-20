Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдноТАСС 10:20

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно. Президент назвал вопрос об этом нешуточным и отметил, что говорить о таком на многомиллионную аудиторию не так просто.
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Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно

Комсомольская правда11:01

Путин рассказал о своем стыдном поступке

РБК10:31

Операция «найти записку»: В Сети пытаются разыскать бабушку, которая довела Путина до слез

Царьград10:55

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно

ТАСС10:20

Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно

РИА Новости09:46

Путин прослезился в ходе прямой линии

Lenta.ru09:20

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведомости09:30
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон

За что Путину стало стыдно

Вести.UZ09:24
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 13:51
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Оказалось, что в прошлом году реже всего угоняли автомобиль немецкой марки Volkswagen Tiguan.
Обновлено в 15:05
Общество

СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Обновлено в 20:44
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Американский «Посейдон» показали изнутри

Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Космос

Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Общество

Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида

Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Здоровье

Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Ева Лонгория показала своего «чудо-ребенка»

Между прочим, до рождения Санти, как призналась Лонгория, она и ее муж Хосе договорились, что не будут публиковать фотографии сына.
Обновлено в 12:30
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Энергетика

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Обновлено в 20:11
Общество

Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»

Обновлено в 19:54
Технологии

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
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