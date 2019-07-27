Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского заливаRT на русском 09:35
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
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Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Транспорт
В Можайском районе Москвы появится наземное метро
Обновлено в 03:59
Энергетика
Бразильская Petrobras понизила прогноз по добыче
На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 22:35
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Автоспорт
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии
На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Вулверхэмптон» арендовал у «Реала» защитника Вальехо
Обновлено в 09:17
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом
Зеленский отметил, что увиденное шокировало его "цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отказался соперничать с Лепсом на фестивале «Жара»
Как и многие другие звезды, Григорий Лепс и Стас Михайлов побывали на фестивале «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:46
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых
Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Политика
Госдума планирует запретить иностранцам владеть интернет-организациями
Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил на рассмотрение в парламент законопроект, который запрещает иностранными гражданам владеть значимыми интернет-компаниями РФ.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия
У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму
Обновлено в 07:05
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Ученые назвали сладости, которые могут спровоцировать рак
Обновлено в 06:04
Игры
Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов
ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09