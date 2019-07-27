Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского заливаRT на русском 09:35

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
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Путин поделился впечатлениями после погружения к затонувшей подлодке

РЕН ТВ09:30

Появилось видео погружающегося в батискафе Путина на дно Финского залива

РБК10:11

Путин подчеркнул важность поиска погибших в войну подлодок для увековечения памяти моряков

ТАСС10:41

Путин рассказал, зачем погружается под воду и поднимается в небо

РИА Новости12:06

Путин спустился на дно Финского залива к месту гибели затонувшей во время ВОВ подлодки — видео

RT на русском10:17

Путин отправился к «Семге» на дно Балтики

Вести.Ru07:53

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

Газета.Ru11:21
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Политика

Прокуратура США потребовала от россиянина Винника $100 млн

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Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

Обновлено в 12:09
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Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»

Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено 25 июля в 22:51
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети

Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
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Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.
Обновлено в 05:41
Космос

Космический грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

Грузовой космический корабль Dragon доставил на МКС порядка 2,5 тонны груза. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 10:40
Интернет

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Политика

Глава Минкомсвязи высказался против законопроекта об интернет-ресурсах

Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 11:54
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
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Суд отпустил Илью Яшина до 30 июля

Троицкий суд Москвы перенес рассмотрение административного дела задержанного накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Вадим Прохоров.
Обновлено в 11:52
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
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ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
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Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

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Обновлено вчера в 18:04
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Обновлено в 11:27
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В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей

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Компания Porsche увеличила продажи на мировом рынке

На мировом автомобильном рынке увеличился уровень продаж транспортных средств марки Porsche.
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