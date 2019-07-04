с чего всё началось

Путин ответил, что еще рано говорить о его уходе из политики после 2024 года, когда закончится его очередной президентский срок. Глава государства добавил, что впереди еще пять лет напряженной работы и ему есть, чем заняться на сегодняшний день.

Путин рассказал о планах после президентского срока

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